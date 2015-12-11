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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 17:33 BJT

《中国2015年11月宏观数据路透调查中值一览表》--12月11日

(新增11月M2、人民币贷款及贷款余额增速数据)
    路透北京12月11日 - 以下为中国2015年11月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。

    11月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元人民币)：     
                           2015年11月                                                                                    2014年                 
                           实际值   预估中     10月      9月      8月     7月     6月     5月      4月     3月      2月     1月     12月    11月
                                        值                                                                                                
 居民消费价格指数(CPI)        1.5      1.4      1.3      1.6      2.0     1.6     1.4     1.2     1.5      1.4      1.4     0.8      1.5     1.4
 工业生产者出厂价格指数(P    -5.9     -5.9     -5.9     -5.9     -5.9    -5.4    -4.8    -4.6    -4.6     -4.6     -4.8    -4.3     -3.3    -2.7
 PI)                                                                                                                                      
 社会消费品零售总额             ~     11.1     11.0     10.9     10.8    10.5    10.6    10.1      10     10.2    10.7*       ~     11.9    11.7
 规模以上工业增加值             ~      5.6      5.6      5.7      6.1     6.0     6.8     6.1     5.9      5.6     6.8*       ~      7.9     7.2
 固定资产投资(不含农户)         ~     10.1     10.2     10.3     10.9    11.2    11.4    11.4      12     13.5    13.9*       ~     15.7    15.8
 贸易差额                     541      633    616.4    603.4   602.36  430.25  465.36  594.88  341.34    30.81   606.19   600.3   496.13   544.7
 出口（美元计）             -6.8%     -5.0     -6.9     -3.7     -5.5    -8.3     2.8    -2.5    -6.4    -15.0     48.3    -3.3      9.7     4.7
 进口（美元计）             -8.7%    -12.6    -18.8    -20.4    -13.8    -8.1    -6.1   -17.6   -16.2    -12.7    -20.5   -19.9     -2.4    -6.7
 广义货币供应量M2            13.7     13.4     13.5     13.1     13.3    13.3    11.8    10.8    10.1     11.6     12.5    10.8     12.2    12.3
 月度新增人民币贷款         7,089    7,000    5,136   10,500    8,096  14,800  12,791   9,008   7,079   11,800   10,200  14,700    6,973   8,527
 人民币贷款余额同比增长(%    13.9     15.3     15.4     15.4     15.4    15.5    13.4    14.0    14.1     14.0     14.3    13.9     13.6    13.4
 )                                                                                                                                        
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿  马蓉; 审校  黄凯)

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