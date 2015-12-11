更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，票券及小民营银行需求增加拆款额度用满

* 短率持稳，票券及小银行拆款需求增 * 发票量虽增加，惟短票利率持平 * RP利率持平，投信走钱寿险递补 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月11日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳；资金调度人员表示，今天整 体市场资金略减，拆款需求增加，除到期续借外，包含票券公司及小型民营银行拆借需求明 显增加，不仅把原未用完的拆款额度用满，且开始询问跨年资金状况。 他们指出，因本月是年关，整体资金虽充裕，惟为慎防中旬以后至年底间突然有大额的 拨款，操作将趋谨慎。 〞我们也会担心月中以后放款大走钱，操作上要谨慎一点。〞一位大型商银资调人员说 。 大型公股银行资调人员表示，因本月是期底又是年关，放款客户随时都可能动用贷款额 度，为因应大额拨款等不确因素，拆款操作比较保守，但目前已确定可做跨月拆款，惟可供 应的资金量不多。 今日有财政部发行10年期增额公债，金额300亿台币。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.300% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380% **发票量增惟短票利率持平** 短票市场方面，交易员表示，今天发票量较大，部分投信资金虽持续撤出，但有寿险公 司及民间法人的资金接手，资金调度尚称顺利，利率则维持在原水准。 他们表示，时值期初，整体市场资金仍属充裕，今天虽有投信公司撤走资金，惟包含跨 年的资金调度还算平顺，缺口很快的补平；因下周四央行将召开理监事会议，市场关注其利 率决策动向。 〞今天利率不变，下礼拜才是重头戏，因为央行要开会了。〞一位大型票券公司交易员 说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，月内在0.36%，跨月则 主要在0.37%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37 2%，上日则在0.369%；上日区间为0.36-0.40%，前日区间则在0.36-0.39%；上日成交量49.8 9亿台币，前日60.51亿台币。 台湾央行今日共发行599.5亿台币定存单，与今日存单到期金额598.5亿台币相较，存单 发行余额增1亿。 下周到期央行定存单共1兆31.3亿台币，分别为：周一有507亿、周二5,468.50亿、周三 1,587.30亿、周四1,893.50亿，及周五575亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为170亿台币，累积至周日超额准备为1,722亿 台币、加计前期1%的超额准备达2,562亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回市场方面，证券商的交易员指出，今天因有300亿台币公债交割，部分资金 撤出RP市场，惟整体来看资金相当多，资金调度还算顺利；但下周起即进入12月下半月，操 作上将更趋谨慎。 〞今天RP利率没有变，但会担心资金会突然紧起来，虽然市场资金还算多，不过还是要 谨慎一点。〞一位大型券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，与上日相同；10天期以 上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，上日亦同。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金 融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 在票券公司方面，票券公司交易员说，今天投信公司持续回钱，惟金额不大，且有寿险 公司资金适时接手，缺口很快即补平。 〞今天投信有回钱，但马上有寿险公司资金递补上来，利率不变。〞一位大型票券公司 交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.32%，上日亦同；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%，同上则在0.34 -0.36%日。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)