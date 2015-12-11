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债券 | 2015年 12月 11日 星期五 18:07 BJT

欧元债市：德债收益率料创四周以来最大周度跌幅，受油价颓势之助

货币市场目前已反映预期欧洲央行明年进一步将存款利率下调10个基点的概率约为50%。欧洲央行上周将存款利率由负0.20%调降至负0.30%。

“欧洲央行会议之后，市场有点反应过度了，而油价又显然不利于通胀预期，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor称。

德债收益率周五下跌1个基点，非常有望录得11月9日当周以来德债价格最佳周线表现。

其他欧元区公债收益率日内普遍持平。

投资者在等待今日稍晚的美国数据，这些数据有可能进一步强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将进行10年来首次升息的预期。

美国零售销售、通胀及消费者信心数据将于1330GMT至1500GMT之间公布。 (完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 蔡美珍/刘秀红/白云)

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