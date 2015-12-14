重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月7日-11日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周下跌0.83%，为8.11汇改来最大单周跌幅，亦是连续第六周下跌；本周人民币以日均100点的节奏匀速下跌，周五创出逾四年新低，从8.11汇改算起跌幅已超3.5%；而离岸CNH跌幅高达760点，与在岸的价差也扩大到700点子左右，亦创出三个月来最阔水平。

近日中间价的调整给市场形成逐步贬值的预期，加之人民币阶梯式贬值的走势，显示出监管层有意让人民币有计划的调整。而近期央行的信号传递有些矛盾，市场仍在揣摩。央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII，周四外管局发声称人民币不存在大幅贬值的基础。鉴于中国经济疲软而美元强势依旧，人民币当前渐进贬值走势还未到头。 公开市场操作: --中国IPO重启后首批新股申购结束，资金面宽松局面依然延续，当周央行公开市场顺势转为净回笼资金500亿元。业内人士认为，央行逆回购缩量丝毫无碍流动性充裕供给，虽然新一轮新股申购以及下周月度缴税等因素对短期资金扰动仍未完全消除，但是机构平稳乐观预期不减。

他们并称，央行外汇储备大幅下降以及人民币贬值预期近期升温，叠加宏观经济仍处于下行通道改善仍显乏力，市场对降准等宽松政策出台以对冲基础货币减少的预期逐步趋于强烈；而最新数据显示11月通胀温和抬升，机构多认为这或令短期降息可能性逐步降低。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率缓步下行，因资金宽松，且政策预期向好，其中标志性的10年国债收益率终于跌破3%整数关口。信用债方面，虽然近期风险事件频发，但难抵资产配置下的旺盛买需，收益率也呈走低之势。

票据: --中国票据市场当周转贴利率震荡走低，一年期电票价格跌破2.90%。交易员表示，继前期票据价格持续下跌后，随着年底临近，市场整体交投热情虽有所降温，但不少机构收票意愿仍浓，惟票源稀少致转帖利率跌幅受限。他们并称，票据价格偏低且资金利率亦低位盘整，一定程度致票据利润空间收窄，因此即便资金面宽裕局面不改，预计转帖利率继续大幅走低概率不大。

股市: --中国股市沪综指当周震荡下跌，累计周跌幅为2.56%。最新中国经济数据显示经济仍面临下行压力，新股发行在即以及近日人民币兑美元持续贬值均给市场带来一些压力，前期热 炒的成长股亦面临调整，大盘走势较沉闷，成交低迷。周五沪综指收报3,434.58点

期市：

--上海期交所沪铜当周震荡走升。全球金融市场持续动荡，美联储会议加息箭在弦上，中国经济延续疲软态势，铜等商品整体熊市氛围不改，不过在美联储决议之前空头回补，促沪铜本周震荡拉锯收高。沪铜主力合约 周五收报35,960元。