中国证券：股票发行注册制实施时间取决于准备工作进展情况--证监会

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透北京12月11日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，注册制的具体实施时间取决于各项准备工作的进展情况。目前，各项准备工作正在有序推进。
他在每周例会上指出，证监会将根据国务院安排，制定《股票公开发行注册管理办法》等规章和规范性文件，对注册条件、注册机关、注册程序、审核要求、信息披露、中介机构职责以及相应的事中事后监督管理等作出规定，而向社会公开征求意见后公布实施。
他说，《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用<中华人民共和国证券法>有关规定的决定（草案）》，尚待全国人大常委会审议通过。全国人大常委会授权后，国务院将根据授权，对拟在上交所、深交所上市交易的股票的公开发行，对具体事项作出相关制度安排，出台相应的文件。
他表示，《立法法》明确要求授权决定要有一定的实施期限。全国人大常委会授权国务院在实施注册制改革中调整适用《证券法》有关规定，并将调整适用现行《证券法》有关规定的期限明确为二年。二年期限，是指全国人大正式授权决定的实施期限，自决定施行之日起起算。（完） (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%