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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 20:05 BJT

重发-东南亚股市：收盘大多下跌；印尼股市连续第三周周线下跌

(重发以删去多余代码)

路透雅加达12月11日 - 东南亚股市周五大多下跌，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息决定，印尼股市领跌，因国内经济数据疲软拖累人气。

印尼股市 收跌1.6%，创10月6日以来最低收盘点位，且连续第三周录得周线下跌。

“投资者的担忧主要由下周美联储会议之前的波动主导，”雅加达的BNI证券称。“另一方面，本地区经济的放缓，比如中国和印尼自身，继续受到关注。”

菲律宾股市 收跌1.3%，本周下跌2.7%。

泰国股市 跌1.3%，越南股市 逆势上涨0.4%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 324.74 -4.40 -1.34 -20.94 410.77

新加坡 2834.63 -13.83 -0.49 -15.77 3365.15

马来西亚 1640.14 -8.51 -0.52 -6.88 1761.25

泰国 1280.92 -16.90 -1.30 -14.47 1497.67

印尼 4393.52 -72.69 -1.63 -15.94 5226.95

菲律宾 6735.01 -85.59 -1.25 -6.85 7230.57

越南 563.43 2.39 +0.43 +3.26 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/李春喜; 审校 白云/张涛)

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