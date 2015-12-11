重发-东南亚股市：收盘大多下跌；印尼股市连续第三周周线下跌

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
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路透雅加达12月11日 - 东南亚股市周五大多下跌，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息决定，印尼股市领跌，因国内经济数据疲软拖累人气。
印尼股市 收跌1.6%，创10月6日以来最低收盘点位，且连续第三周录得周线下跌。
“投资者的担忧主要由下周美联储会议之前的波动主导，”雅加达的BNI证券称。“另一方面，本地区经济的放缓，比如中国和印尼自身，继续受到关注。”
菲律宾股市 收跌1.3%，本周下跌2.7%。
泰国股市 跌1.3%，越南股市 逆势上涨0.4%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 324.74 -4.40 -1.34 -20.94 410.77
新加坡 2834.63 -13.83 -0.49 -15.77 3365.15
马来西亚 1640.14 -8.51 -0.52 -6.88 1761.25
泰国 1280.92 -16.90 -1.30 -14.47 1497.67
印尼 4393.52 -72.69 -1.63 -15.94 5226.95
菲律宾 6735.01 -85.59 -1.25 -6.85 7230.57
越南 563.43 2.39 +0.43 +3.26 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/李春喜; 审校 白云/张涛)
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%