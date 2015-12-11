香港证券：联交所刊发上市发行人短暂停牌指引信，指停牌时间应尽量缩短

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月11日 - 香港交易所 旗下香港联合交易所周五刊发上市发行人短暂停牌指引信，并指发行人仅应在必须保障投资者或维持市场秩序的情况下才停牌，且停牌时间应尽量缩短，以确保投资者可合理使用市场。
据联交所资料，今年上半年发行人的公司活动频繁，短暂停牌的宗数也随而增加。2015年首六个月共有522宗短暂停牌，2014年同期为309宗，当中大多是因为发行人指根据《证券及期货条例》第XIVA部有披露责任（例如有重大交易或集资活动的协议）但无法迅速公布有关资料，又或发行人相信有需要保密的内幕消息（例如商讨中的重大公司活动）已泄露。今年7月至11月，短暂停牌降至305宗，与去年同期相同。
＂根据《上市规则》，短暂停牌仅应在必须保障投资者或维持市场秩序的情况下才会发生。发行人应尽力安排其公司事务以避免停牌，且任何停牌的时间均应尽量缩短以确保投资者可合理使用市场。＂港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚说。
该指引信列出现行规则下短暂停牌的准则及原则，并就上市发行人短暂停牌以待披露重大资料提供指引，同时让投资者了解在哪些情况需要短暂停牌。
据联交所资料，截至11月底共有60家上市公司停牌"三个月以上" ，其中停牌时间最长的上市公司为第一电讯集团 ，自2009年11月27日起停牌至今，因公司尚未刊发财务报告及解决核数师提出的关注事项，以及尚未满足新上市的规定。（完）
指引信详细内容请参看(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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