香港证券：联交所刊发上市发行人短暂停牌指引信，指停牌时间应尽量缩短

路透香港12月11日 - 香港交易所 旗下香港联合交易所周五刊发上市发行人短暂停牌指引信，并指发行人仅应在必须保障投资者或维持市场秩序的情况下才停牌，且停牌时间应尽量缩短，以确保投资者可合理使用市场。

据联交所资料，今年上半年发行人的公司活动频繁，短暂停牌的宗数也随而增加。2015年首六个月共有522宗短暂停牌，2014年同期为309宗，当中大多是因为发行人指根据《证券及期货条例》第XIVA部有披露责任（例如有重大交易或集资活动的协议）但无法迅速公布有关资料，又或发行人相信有需要保密的内幕消息（例如商讨中的重大公司活动）已泄露。今年7月至11月，短暂停牌降至305宗，与去年同期相同。

＂根据《上市规则》，短暂停牌仅应在必须保障投资者或维持市场秩序的情况下才会发生。发行人应尽力安排其公司事务以避免停牌，且任何停牌的时间均应尽量缩短以确保投资者可合理使用市场。＂港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚说。

该指引信列出现行规则下短暂停牌的准则及原则，并就上市发行人短暂停牌以待披露重大资料提供指引，同时让投资者了解在哪些情况需要短暂停牌。

据联交所资料，截至11月底共有60家上市公司停牌"三个月以上" ，其中停牌时间最长的上市公司为第一电讯集团 ，自2009年11月27日起停牌至今，因公司尚未刊发财务报告及解决核数师提出的关注事项，以及尚未满足新上市的规定。（完）

指引信详细内容请参看(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)