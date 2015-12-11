中国经济：2017年底才可能出现反弹，工业利润难回升--专家

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透北京12月11日 - 中国国家信息中心首席经济学家祝宝良周五表示，明年中国经济将继续下行，直到2017年底国内经济调整之后，经济才可能出现反弹。经济调整最主要的是工业去产能，不过两年之后工业的利润也难以回升。
祝宝良在第一财经宏观经济与财富管理2016大趋势的论坛上表示，包括中国在内的资源出口国经济调整刚刚开始，去产能、去杠杆都还没有完成，中国经济调整的核心在于工业去产能。
“中国钢铁、有色、建材、化工、煤炭，甚至包括汽车行业产能过剩的压力非常大，这五大行业企业的利润，年度下降66%左右，这几个行业价格的下跌影响到我们PPI价格下跌的60%。”他称。
他并称，如果考虑这五个行业下跌以后通过投入产出往下游传导的影响，它们将占到PPI的下跌90%的因素。即便到2017年完成去产能的任务，这些行业的利润也很难回升，只能稳住不再下跌。
民生银行研究院院长黄剑辉则认为，2016年经济将筑底起稳，预计2016年GDP增长6.7%。
就钢铁行业而言，中国钢铁协会党委书记刘振江本周稍早表示，中国钢铁行业面临着需求断崖式下跌、去产能速度跟不上的现状，化解过剩产能至少需要2-3年。
“以前需求是增速下降，现在直接负增长，但产能没法降这么快。这不全是行业的问题，是整个经济下沉、工业下沉造成的结果。”刘振江称。
中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称，从近几个月主要指标的走势以及近期调研情况看，宏观调控政策效果不断积聚和显现，经济初现回暖迹象。他表示，对完成全年7%左右的预期目标充满信心。（完） (发稿 孙琦子)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%