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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 19:09 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行料直至明年稍晚才会开始升息

英镑兑欧元 亦下跌0.2%至0.72305英镑。

“英国央行明显不愿开始升息，英镑继续受此威胁。不过经济增长疲弱和通胀迟滞的其他迹象亦降低了央行采取行动的压力，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga称。(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张涛)

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