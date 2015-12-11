版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 18:54 BJT

中国经济：稳中向好，有把握实现全年经济社会发展主要预期目标--总理

路透北京12月11日 - 中国国务院总理李克强周五表示，当前中国经济平稳运行，处于合理区间。有把握实现全年经济社会发展主要预期目标，为未来中国经济长久健康稳定发展打好基础。

李克强会见意大利参议长格拉索并称，中国经济虽面临挑战，但稳中向好，尤其是新动能和结构调整亮点纷呈。相信这将为中国同欧洲乃至世界各国深化合作提供新的机遇，拓展更广阔的空间。

中国十三五规划建议提出，2020年国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番，未来五年经济年均增长底线是6.5%以上。十二五规划的年均增长目标为7%，实际增速从2011年的9.5%，降至今年前三季度的6.9%。（完）

(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐