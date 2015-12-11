更新版 1-台湾个股：中国紫光拟以568亿台币认购矽品私募股权，投审会称未收到申请案

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(新增经济部投审会新闻稿内容)
路透台北12月11日 - 台湾大型半导体封测厂--矽品 周五称，将与中国紫光集团策略联盟，紫光将认购矽品私募股权金额达568亿台币，持有矽品增资后股权的24.9%，并取得一席董事。台湾经济部投审会尚未收到相关申请案件。
对于紫光集团拟分别取得矽品、力成 及南茂 等3家公司各25％的股权；台湾经济部投审会表示，基于半导体产业为台湾重要产业，为确保关键产业、人才不外流，将分别考量被投资事业的技术与规模做为核驳参考。
日月光 为台湾第一大半导体封测厂商，矽品、力成及南茂科技则分别列为前四大。
矽品新闻稿称，紫光将以每股55台币认购矽品股权。在认购股权后，紫光将成为矽品的第一大股东。
紫光并已承诺遵守台湾政府针对陆资投资半导体封测产业的规范，包括提出产业合作策略且对矽品不具控制力等。
惟紫光未承诺不得担任或指派矽品的经理人、担任矽品董事人数不得超过其他不得超过其他股东担任的总人数；及不得于股东大会前征求委托书。
投审会新闻稿称，半导体封装测试业虽为陆资来台投资业别项目已开放的投资项目，惟订有相关限制条件包括：担任董事的人数不得超过其他股东担任的总人数；及不得于股东大会前征求委托书。 (完) (记者 洪淑珍/高洁如; 审校 张喜良/杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%