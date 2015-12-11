更新版 1-台湾个股：中国紫光拟以568亿台币认购矽品私募股权，投审会称未收到申请案

(新增经济部投审会新闻稿内容)

路透台北12月11日 - 台湾大型半导体封测厂--矽品 周五称，将与中国紫光集团策略联盟，紫光将认购矽品私募股权金额达568亿台币，持有矽品增资后股权的24.9%，并取得一席董事。台湾经济部投审会尚未收到相关申请案件。

对于紫光集团拟分别取得矽品、力成 及南茂 等3家公司各25％的股权；台湾经济部投审会表示，基于半导体产业为台湾重要产业，为确保关键产业、人才不外流，将分别考量被投资事业的技术与规模做为核驳参考。

日月光 为台湾第一大半导体封测厂商，矽品、力成及南茂科技则分别列为前四大。

矽品新闻稿称，紫光将以每股55台币认购矽品股权。在认购股权后，紫光将成为矽品的第一大股东。

紫光并已承诺遵守台湾政府针对陆资投资半导体封测产业的规范，包括提出产业合作策略且对矽品不具控制力等。

惟紫光未承诺不得担任或指派矽品的经理人、担任矽品董事人数不得超过其他不得超过其他股东担任的总人数；及不得于股东大会前征求委托书。