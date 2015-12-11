国际油市：亚洲柴油价差微幅上涨，但需求有限

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透新加坡12月11日 - 亚洲柴油价差周五微幅上涨，但涨幅受限，行业消息人士称，这是因为欧洲库存较高，导致亚洲船货难以流向西方。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，在截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存升至纪录高位。
过去一个月该地区柴油库存稳步增加，因进口增长，同时疲弱的价格结构使囤货更有利可图。
PJK分析师Patrick Kulsen称，包括德国和瑞士在内的欧洲内陆市场需求依旧较弱。
一位知情人士称，美国Philadelphia Energy Solutions订购了200万桶柴油运往欧洲，比其此前的年内出口总量都高，这是美国东海岸库存增加及需求疲软的最新迹象。
交易商称，船货从美国运往欧洲，料将使亚洲柴油更难以流出。
新加坡现货市场上，达成三笔柴油交易，没有达成航煤交易。
壳牌从SK能源买入25万桶含硫500ppm柴油，船期为1月3至7日，价格为每桶升水0.30美元。
兴隆从维多买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月5至9日，较1月5至11日新加坡平均报价每桶升水0.30美元。
兴隆从维多买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月26至30日，较12月24至31日新加坡平均报价每桶升水0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
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