国际油市：亚洲柴油价差微幅上涨，但需求有限

路透新加坡12月11日 - 亚洲柴油价差周五微幅上涨，但涨幅受限，行业消息人士称，这是因为欧洲库存较高，导致亚洲船货难以流向西方。

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，在截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存升至纪录高位。

过去一个月该地区柴油库存稳步增加，因进口增长，同时疲弱的价格结构使囤货更有利可图。

PJK分析师Patrick Kulsen称，包括德国和瑞士在内的欧洲内陆市场需求依旧较弱。

一位知情人士称，美国Philadelphia Energy Solutions订购了200万桶柴油运往欧洲，比其此前的年内出口总量都高，这是美国东海岸库存增加及需求疲软的最新迹象。

交易商称，船货从美国运往欧洲，料将使亚洲柴油更难以流出。

新加坡现货市场上，达成三笔柴油交易，没有达成航煤交易。

壳牌从SK能源买入25万桶含硫500ppm柴油，船期为1月3至7日，价格为每桶升水0.30美元。

兴隆从维多买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月5至9日，较1月5至11日新加坡平均报价每桶升水0.30美元。

兴隆从维多买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月26至30日，较12月24至31日新加坡平均报价每桶升水0.35美元。(完)

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