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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 19:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨2.7%触及两个月高位，降雨引发供应担忧

路透新加坡12月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五涨2.7%，触及两个月高位。主要产区的降雨预报，增强了季风季节供应将受到影响的担忧。

棕榈油期货周四跌至一周低点，因出口锐减。分析师与交易商预期明年初将会上涨，因厄尔尼诺(圣婴)现象会降低产量，且印尼使用更多的棕榈油来生产生物柴油。

指标2月棕榈油期货 收高2.7%，或63马币(林吉特)，报每吨2,440马币(568.8美元)，盘中触及每吨2,442马币的高点，为10月6日以来最高。

本周棕榈油期货累计上涨逾3%，连续第三个周线上涨。成交量为38,406口。

“这是空头回补支撑了价格，”吉隆坡的一名交易员表示，“下周将是多雨天气，将给收割新鲜棕榈造成困难。”

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四公布的数据显示，11月产量与出口均大幅下降。

11月底马来西亚棕榈油库存从10月修正后的283.5万吨升至291万吨，11月出口则下降12.4%至150万吨。

MPOB数据还显示，11月棕榈油产量减少18.87%至165万吨。明年马来西亚和印尼产量料进一步下降，受厄尔尼诺现象带来的干旱天气影响。

美国1月豆油期货 跌0.1%，大连5月豆油期货 涨0.3%。

(完)

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