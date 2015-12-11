马来西亚期市：棕榈油期货涨2.7%触及两个月高位，降雨引发供应担忧

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透新加坡12月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五涨2.7%，触及两个月高位。主要产区的降雨预报，增强了季风季节供应将受到影响的担忧。
棕榈油期货周四跌至一周低点，因出口锐减。分析师与交易商预期明年初将会上涨，因厄尔尼诺(圣婴)现象会降低产量，且印尼使用更多的棕榈油来生产生物柴油。
指标2月棕榈油期货 收高2.7%，或63马币(林吉特)，报每吨2,440马币(568.8美元)，盘中触及每吨2,442马币的高点，为10月6日以来最高。
本周棕榈油期货累计上涨逾3%，连续第三个周线上涨。成交量为38,406口。
“这是空头回补支撑了价格，”吉隆坡的一名交易员表示，“下周将是多雨天气，将给收割新鲜棕榈造成困难。”
马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四公布的数据显示，11月产量与出口均大幅下降。
11月底马来西亚棕榈油库存从10月修正后的283.5万吨升至291万吨，11月出口则下降12.4%至150万吨。
MPOB数据还显示，11月棕榈油产量减少18.87%至165万吨。明年马来西亚和印尼产量料进一步下降，受厄尔尼诺现象带来的干旱天气影响。
美国1月豆油期货 跌0.1%，大连5月豆油期货 涨0.3%。
(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 于春红)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%