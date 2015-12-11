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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 19:58 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及逾15个月高位，因需求强劲

路透新加坡12月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周五触及逾15个月高位每吨136.75美元，因来自欧洲的供应趋紧，而且石化行业及用于汽油混合的需求强劲。

石脑油市场因从欧洲运往亚洲的船货推迟而获得支撑，交易商称，一些船货本应上月在俄罗斯港口Tuapse装货，但直到本周才装货。

石化行业需求良好，乙烯裂解装置全速运转。

石脑油市场亦因中国的汽油混合旺盛需求而获得提振。

亚洲汽油裂解价差接近10月初以来最高，每桶约15美元。

新加坡现货市场没有达成交易。(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)

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