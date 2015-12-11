版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 19:36 BJT

投行观点：摩根大通将Eaton Corp 目标价从58美元下调至55

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐