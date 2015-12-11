版本:
中国
债券 | 2015年 12月 11日 星期五 20:40 BJT

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)警告，脱欧公投结果的不确定性可能给英国经济前景蒙上阴影

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐