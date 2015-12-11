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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 20:49 BJT

标题新闻：英国银行业者可在2020年前建立额外资本缓冲，用于避免危机时期再向纳税人求助--英央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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