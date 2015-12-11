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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 21:00 BJT

标题新闻：阿里巴巴支付宝与德国银行软件公司Wirecard达成协议，为访问欧洲的中国游客提供手机支付服务

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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