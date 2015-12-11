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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 22:42 BJT

美国热股：陶氏化学和杜邦将合并，两者股价下跌

路透12月11日 - 陶氏化学 和杜邦 同意以全股票方式合并，合并后的企业价值为1,300亿美元，合并后再拆分成三大事业。

在周五早盘交易中，杜邦股价挫跌5.54%，报70.42美元，陶氏化学股价下跌4%，报52.71美元。(完)

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