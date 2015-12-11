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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 22:44 BJT

美国热股：陶氏化学将收购其与康宁合资企业的剩余股权，康宁股价攀升

路透12月11日 - 陶氏化学 称，将收购其与康宁公司 合资企业的剩余股权；康宁是为iPhone手机提供大猩猩玻璃的供货商。

在周五早盘交易中，康宁公司股价上涨3.73%，报18.35美元。(完)

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