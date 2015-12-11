版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 21:30 BJT

国际油市：亚洲燃料油价格近持平，交投活动保持淡静

路透12月11日 - 新加坡燃料油市场周五保持淡静，180-cst和380-cst燃料油价格较周四均几无变动，仍处于七年低位附近。

全球原油库存不断增加，且国际贸易放缓，令燃料油承压。

另一方面，这两种燃料油的价差明显改善，尤其是380-cst，因为有众多强劲的出价。

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡的燃料油库存继续上升至六周高位，加大了价格压力。

新加坡现货市场上，达成一笔交易。

嘉能可向BP出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为12月26-30日，较新加坡报价升水为零。

(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐