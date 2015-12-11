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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 22:55 BJT

美国热股：ADOBE SYSTEMS连续九个季度获利高于预期，股价上涨逾2%

路透12月11日 - ADOBE SYSTEMS INC 公布连续九个季度获利高于市场预期，因对公司包括图像处理软件Photoshop在内的Creative Cloud软件工具套的订户增长强劲。

ADOBE SYSTEMS在周五早盘上涨2.3%，报91.02美元。(完)

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