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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 23:10 BJT

美国热股：联合技术公布15亿美元重组计划，股价早盘下滑

路透12月11日 - 美国航空航天和建筑系统集团联合技术(United Technologies) 预计明年获利小幅增长，且公布15亿美元重组计划，以降低成本。

联合技术在周五早盘下跌0.63%，报93.28美元。

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