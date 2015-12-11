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市场报道 | 2015年 12月 12日 星期六 02:21 BJT

欧洲汇市：英镑兑全线走弱的美元触及三周高位，从上日跌势中反弹

路透伦敦12月11日 - 英镑兑全线走弱的美元周五触及三周高位，从上日跌势中反弹，昨日英国央行会议记录对通胀的立场较一些市场人士预期的温和，拖累英镑走低。

投资者周四卖出英镑，此前英国央行警告称，明年经济成长将面临更多的障碍，巩固对英国将保持利率在纪录低位直至至少明年底的预期。

英国央行周四再度以8:1的票数决定维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势。

在稍早进一步下跌后，英镑兑美元周五上涨0.4%，至1.5230美元，为11月20日来最高，因美元全线下跌.

“会议记录和之前的没有很大分别，可能市场意识到这一点，重新评估昨日对央行消息的最初反应，”Bank of Toyko-Mitsubishi UFJ市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说。

下周英国将公布就业市场数据，一些策略师预计，该数据可能促使投资者提前对英国央行升息时间的预期。

英镑兑欧元 下滑0.1%，报0.7226英镑。(完)

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