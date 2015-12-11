金属市场：铜价上涨，因美元下跌和中国经济可能正在改善

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
* 14家铝企今年全年减产规模将达到491万吨左右
* 期铅触及一个半月高位，连续第三周上升
路透伦敦12月11日 - 期铜周五升至两周高位，因美元走低和中国官员讲话称经济可能正在改善，促使投资者结清空头头寸。
铜价将连续第二周上升，铅价触及一个半月最高水准。
“市场出现某程度的回补空头我并不感到意外，特别是下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布利率决定，且年底将近，一些人可能轧平部份空头头寸，”中国银行驻伦敦的商品市场策略部门主管Xiao Fu说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.5%，报每吨4,703美元，此前触及11月26日来最高水准，在周四温和上涨后继续攀升。
市场出现回补空头，此前中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称，随着政策效应陆续显现，近期国内需求确实在回暖，11月份生产回升的可能性很大，虽然只剩下不到一个月的时间，但对完成全年7%左右的预期目标充满信心。
“在明日中国公布11月经济数据前，国家统计局新闻发言人的讲话可能也带动了一些空头回补，”Fu说。
美元指数 下跌也支撑金属价格，美联储将在下周举行政策会议，预计将进行近十年来首次升息。
分析师表示，市场已消化了美联储首次升息，投资者将关注美联储未来升息的步伐，升息速度可能缓慢。
期铝 收盘时没有成交，买盘最后跌0.6%，报每吨1,482美元，因分析师对中国主要铝企誓言在年底前削减产能50万吨的消息持谨慎态度。
中铝网刊登中国有色金属工业协会新闻稿称，14家铝企今年已累计减产441万吨，全年减产规模将达到491万吨左右，年底前减产能力还将至少增加50万吨。今年电解铝企业纷纷实施弹性生产。
期锌 收盘没有成交，买盘最后上涨1.3%，报每吨1,551.50美元。
期铅 收涨1.1%，收报每吨1,726美元，此前触及10月29日来最高1,729美元，本周升2.6%，为连续第三周上涨。
期镍 攀升1.7%，收报每吨8,685美元。期锡 收升0.4%，报每吨14,600美元。(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%