金属市场：铜价上涨，因美元下跌和中国经济可能正在改善

* 14家铝企今年全年减产规模将达到491万吨左右

* 期铅触及一个半月高位，连续第三周上升

路透伦敦12月11日 - 期铜周五升至两周高位，因美元走低和中国官员讲话称经济可能正在改善，促使投资者结清空头头寸。

铜价将连续第二周上升，铅价触及一个半月最高水准。

“市场出现某程度的回补空头我并不感到意外，特别是下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布利率决定，且年底将近，一些人可能轧平部份空头头寸，”中国银行驻伦敦的商品市场策略部门主管Xiao Fu说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.5%，报每吨4,703美元，此前触及11月26日来最高水准，在周四温和上涨后继续攀升。

市场出现回补空头，此前中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称，随着政策效应陆续显现，近期国内需求确实在回暖，11月份生产回升的可能性很大，虽然只剩下不到一个月的时间，但对完成全年7%左右的预期目标充满信心。

“在明日中国公布11月经济数据前，国家统计局新闻发言人的讲话可能也带动了一些空头回补，”Fu说。

美元指数 下跌也支撑金属价格，美联储将在下周举行政策会议，预计将进行近十年来首次升息。

分析师表示，市场已消化了美联储首次升息，投资者将关注美联储未来升息的步伐，升息速度可能缓慢。

期铝 收盘时没有成交，买盘最后跌0.6%，报每吨1,482美元，因分析师对中国主要铝企誓言在年底前削减产能50万吨的消息持谨慎态度。

中铝网刊登中国有色金属工业协会新闻稿称，14家铝企今年已累计减产441万吨，全年减产规模将达到491万吨左右，年底前减产能力还将至少增加50万吨。今年电解铝企业纷纷实施弹性生产。

期锌 收盘没有成交，买盘最后上涨1.3%，报每吨1,551.50美元。

期铅 收涨1.1%，收报每吨1,726美元，此前触及10月29日来最高1,729美元，本周升2.6%，为连续第三周上涨。