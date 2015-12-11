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货币新闻 | 2015年 12月 12日 星期六 04:15 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大跌逾4%，因雷亚尔走低和避险卖盘

路透纽约/伦敦12月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下挫逾4%，受累于最大种植国巴西雷亚尔走低，以及商品市场普跌，拖累阿拉比卡咖啡期货急跌，并触发技术性卖盘。

原糖期货上日跌势被认为过度，价格在周五小幅反弹。不过，本周跟随油价跌势，录得9月中来最大周度跌幅。原糖可用于生产替代燃料乙醇，

可可市场几无变动，在早盘下滑逾1%后反弹。

跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下挫1.1%，至13年低位，因油价降至七年低点。

3月阿拉比卡咖啡期货 收低5.15美分，或4.1%，报每磅1.212美元，为近两个月来最大单日跌幅，巴西雷亚尔兑美元大跌令市场承压。

周四收位略低于100日移动均线，引发市场周五出现技术性抛售，扶助拉低3月阿拉比卡咖啡期货价格至远低于50日移动均线的水准。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌23美元，或1.5%，报每吨1,499美元。

3月原糖期货 收涨0.03美分，或0.2%，报每磅14.58美分。3月白糖期货 收高1美元，或0.3%，报每吨399.20美元。

伦敦3月可可期货 收低1英镑，或0.04%，报每吨2,278英镑。纽约3月可可期货 收涨6美元，或0.2%，报每吨3,353美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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