纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大跌逾4%，因雷亚尔走低和避险卖盘

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透纽约/伦敦12月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下挫逾4%，受累于最大种植国巴西雷亚尔走低，以及商品市场普跌，拖累阿拉比卡咖啡期货急跌，并触发技术性卖盘。
原糖期货上日跌势被认为过度，价格在周五小幅反弹。不过，本周跟随油价跌势，录得9月中来最大周度跌幅。原糖可用于生产替代燃料乙醇，
可可市场几无变动，在早盘下滑逾1%后反弹。
跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下挫1.1%，至13年低位，因油价降至七年低点。
3月阿拉比卡咖啡期货 收低5.15美分，或4.1%，报每磅1.212美元，为近两个月来最大单日跌幅，巴西雷亚尔兑美元大跌令市场承压。
周四收位略低于100日移动均线，引发市场周五出现技术性抛售，扶助拉低3月阿拉比卡咖啡期货价格至远低于50日移动均线的水准。
1月罗布斯塔咖啡期货 收跌23美元，或1.5%，报每吨1,499美元。
3月原糖期货 收涨0.03美分，或0.2%，报每磅14.58美分。3月白糖期货 收高1美元，或0.3%，报每吨399.20美元。
伦敦3月可可期货 收低1英镑，或0.04%，报每吨2,278英镑。纽约3月可可期货 收涨6美元，或0.2%，报每吨3,353美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *