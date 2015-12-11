版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 12日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，本周跌幅为8月来最大

路透芝加哥12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商说，因有迹象显示出口市场竞争加剧，令大豆市场承压。

交易商正等待阿根廷货币可能贬值的消息，阿根廷货币下跌可能引发该国农户卖出大豆，增加给海外买家的供应。

巴西Conab上调该国大豆产量预估至纪录高位1.025亿蒲式耳，将进一步增加本已充足的全球供应。

豆粕期货下跌，近月豆粕合约 在交投清淡中跌至五年半低位。远月合约也下跌，因供应充足和需求不振。

豆油期货走软，受原油市场走弱拖累。

本周，近月大豆 下挫3.7%，为8月来最大周度跌幅。

近月豆粕期货合约 本周跌4.5%，在过去八周中下跌第七周。

近月豆油 本周下滑2.3%，结束之前连涨三周的势态。

1月大豆期货合约 跌7-1/2美分，每蒲式耳8.70-3/4美元。

1月豆粕合约 收跌0.1美元，报每短吨273.7美元。1月豆油合约 收低0.43美分，报31.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为240,754口，豆粕为100,635口，豆油为106,059口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐