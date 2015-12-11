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市场报道 | 2015年 12月 12日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因技术性卖出和担心美国出口前景

路透12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌，因技术性卖出和担心南美丰收将继续蚕食美国在全球出口市场的份额，交易商称。

交投最活跃的3月玉米 稍早升至3.80-1/4美元，高于周四的日内高位，但未能升穿周一高位3.82美元，引发一轮技术性卖盘。玉米 本周跌1.4%，上周上涨超过3%。

阿根廷财长称该国下周可能降低谷物出口关税，而巴西政府作物供应部上调巴西玉米产量预估。这是阿根廷和巴西的最新消息，它们的玉米出口价格在国际市场上均低于美国玉米。

本周美国农户也增加玉米出售，而美国农业部初步预估期农户将增加春季玉米播种活动，消息进一步压低CBOT玉米市场。

3月玉米合约 跌4美分，报3.75-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为188,171口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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