国际油市：油价跌向11年低位，因IEA警告称供应过剩的局面将恶化

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 布兰特原油跌穿38美元，如果降至36.20美元将触及11年低位
* 美国原油跌至35美元区域，之前的低位是2008年低点32.40美元
路透纽约12月11日 - 油价周五延续自由落体式下跌，迫近11年低位，此前国际能源署(IEA)警告称全球供应过剩的局面可能在明年恶化。
布兰特和美国原油期货盘中下跌最多5%，本周暴跌12%，因冬季前的和暖天气和美股下挫加重了油市的压力。
12月4日石油输出国组织(OPEC)会议后油价持续下跌，让交易商和分析师不知所措。OPEC在会后声明中未提及产量上限，放弃了支持油价的努力。
“很难找到任何看多油市的理由，”Liquidity Energy经纪Peter Donovan说。
近月布兰特原油期货 盘中跌穿38美元，为2008年12月来首次，收低1.80美元，或4.5%，报每桶37.93美元。
布兰特原油日低在37.36美元，较金融危机时触及的36.20美元高不到1美元。如果布兰特原油下周跌穿该水准，将触及2004年中来最低水准，当时为每桶34美元左右。
近月美国原油 收在35美元区域，为2009年2月来首次。该合约收低1.14美元或3%，报35.62美元，盘中触及35.35美元日低。美国原油在金融危机期间低位是2008年12月创下的32.40美元。
国际能源署(IEA)周五表示，全球油市供应过剩局面将至少持续到2016年底，因需求增长放缓且石油输出国组织(OPEC)产出大增。这将令油价面临更大压力。
汽油较取暖油升水1RBc1-HOc1走宽，因取暖油合约 大跌6%，至近七年低位，汽油合约 收平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *