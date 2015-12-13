重温稿-美国债市：公债收益率大跌，因油价重挫至七年低位

* 油价跌至七年低位，拉低公债收益率

* 避险人气扶助公债价格

* 美联储下周升息预期基本已被市场消化

路透纽约12月11日 - 美国长债收益率周五跌至数周低位，因油价持续下跌和股市下滑，引发投资者买入相对安全的政府公债。

油价下跌突显通胀仍然低迷，这对长债有利，因低通胀将使公债回报回报基本不受影响。

指标10年期美债收益率降至五周低位，30年期美债收益率跌至六周低点。

“鉴于美联储升息预期没有重大改变，所以公债的变动主要受油价骤降所推动，”道明证券驻纽约利率策略师Cheng Chen说。

投资者已基本消化美联储下周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上已转向美联储明年升息的速度。

油价周五下探11年低位，此前国际能源署(IEA)警告称，全球油市供应过剩局面在明年将恶化。布兰特原油周五跌穿38美元，为2008年12月来首见。

纽约尾盘，美国10年期公债 价格上涨28/32，收益率从周四的2.237%降至2.137%。在数据显示美国11月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售升幅从10月的0.2%上升至0.6%后，公债收益率短暂上涨。

以絶对值来看，美国10年期公债收益率周五录得7月初来最大单日跌幅。

美国30年期公债 价格上涨逾一个大点，收益率从周四的2.969%降至2.877%，为逾两个半月来最大单日跌幅。

美国五年期公债价格升16/32，收益率从周四尾盘的1.684%跌至1.572%。

美国两年期公债价格上涨3/32，收益率报0.899%，低于周四的0.959%。

法国兴业银行在一份研究报告中表示，预计在下周美联储政策会议前，美国短债将“无甚变动”，这反映市场已完全消化了美联储将在12月升息的预期。市场预计美联储在未来四年内升息大约七次。

“我们预计，美联储将缓慢升息的情景假设短期内将继续左右公债的走势，在美联储首次升息后，短债可能仍无大的波动，”法国兴业称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+03/32) 0.899

五年期公债 100-8/32 (+16/32) 1.572

10年期公债 101 (+29/32) 2.138

30年期公债 102-15/32 (+1-31/32) 2.877 (完)

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