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市场报道 | 2015年 12月 12日 星期六 06:37 BJT

加拿大股市：收在逾两年最低，因油价大跌

路透多伦多12月11日 - 加拿大主要股指在两日走高后周五再度面临抛压，收在逾两年来最低水准，金融股和能源股深度下跌，因油价触及新低。

油价周五直线下跌，迫近11年低位，此前国际能源署(IEA)警告称全球供应过剩的局面可能在明年恶化。

能源股大跌3.3%，金融股挫跌1.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低226.64点，或1.74%至12,789.95点，10大类股全线收低。

本周，多伦多证交所S&P/TSX综合指数跌4.3%。(完)

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