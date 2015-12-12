新闻稿：中国1-11月固定资产投资同比增10.2%，先行指标续升--统计局

分产业看，1-11月份，第一产业投资14025亿元，同比增长28.7%，增速比1-10月份提高0.6个百分点；第二产业投资203436亿元，增长8.1%，增速提高0.1个百分点；第三产业投资279721亿元，增长11%，增速与1-10月份持平。 第二产业中，工业投资199595亿元，同比增长8.1%，增速比1-10月份提高0.1个百分点；其中，采矿业投资11521亿元，下降8.7%，降幅扩大0.2个百分点；制造业投资164222亿元，增长8.4%，增速提高0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资23852亿元，增长16%，增速提高0.5个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力）89062亿元，同比增长18.2%，增速比1-10月份提高0.8个百分点。其中，水利管理业投资增长23.3%，增速提高0.3个百分点；公共设施管理业投资增长20.5%，增速提高1.1个百分点；道路运输业投资增长17.5%，增速回落0.2个百分点；铁路运输业投资增长0.8%，增速回落0.6个百分点。 分地区看，1-11月份，东部地区投资223299亿元，同比增长8.5%，增速与1-10月份持平；中部地区投资145054亿元，增长14.7%，增速提高0.2个百分点；西部地区投资124907亿元，增长8.9%，增速提高0.2个百分点。 分登记注册类型看，1-11月份，内资企业投资474733亿元，同比增长10.8%，增速比1-10月份提高0.1个百分点；港澳台商投资10872亿元，增长0.6%，增速回落0.6个百分点；外商投资9741亿元，下降2.4%，降幅与1-10月份持平。 从项目隶属关系看，1-11月份，中央项目投资22107亿元，同比增长0.2%，增速比1-10月份回落1个百分点；地方项目投资475076亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-11月份，施工项目计划总投资979788亿元，同比增长5.6%，增速比1-10月份提高0.3个百分点；新开工项目计划总投资374137亿元，增长4.7%，增速提高0.6个百分点。 从到位资金情况看，1-11月份，固定资产投资到位资金520145亿元，同比增长7.9%，增速比1-10月份提高0.6个百分点。其中，国家预算资金增长21.4%，增速提高0.3个百分点；国内贷款下降4.3%，降幅缩小0.2个百分点；自筹资金增长9.2%，增速提高0.7个百分点；利用外资下降28.1%，降幅缩小0.5个百分点；其他资金增长9.7%，增速提高1个百分点。

国家统计局今天发布的投资数据显示，1-11月份全国固定资产投资增速与1-10月份持平。对此，国家统计局投资司高级统计师王宝滨进行了解读。 一、投资增速与上月持平，基础设施和制造业投资增速回升 1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）497182亿元，同比增长10.2%，增速与1-10月份持平，初步呈现企稳迹象。投资增速企稳主要受基础设施和制造业投资增速提高的影响。 （一）基础设施投资增速有所提高。1-11月份，基础设施投资89062亿元，同比增长18.2%，增速比1-10月份提高0.8个百分点。基础设施各行业中，除交通运输邮政业投资增速与上月持平外，其他行业投资增速均有所提高。其中，信息传输业投资增长24.8%，增速比1-10月份提高2.2个百分点；水利管理业投资增长23.3%，提高0.2个百分点；生态保护和环境治理业投资增长25.9%，提高8.4个百分点；公共设施管理业投资增长20.5%，提高1.1个百分点。 （二）制造业投资增速小幅提高。1-11月份，制造业投资164222亿元，同比增长8.4%，增速比1-10月份小幅提高0.1个百分点。装备制造业和消费品制造业投资增速均呈回升态势。 一是装备制造业投资增速提高0.1个百分点。1-11月份，装备制造业投资65794亿元，同比增长10.5%，增速比1-10月份提高0.1个百分点，比全部制造业投资增速高2.1个百分点。其中，电气机械及器材制造业投资增长9.6%，增速提高0.4个百分点；汽车制造业投资增长13.7%，提高0.3个百分点；金属制品业投资增长10.2%，提高0.3个百分点；专用设备制造业投资增长8.1%，提高0.3个百分点。 二是消费品制造业投资增速提高0.8个百分点。1-11月份，消费品制造业投资45018亿元，同比增长11.7%，增速比1-10月份提高0.8个百分点，比全部制造业投资增速高3.3个百分点。主要消费品制造行业投资增速均有所提高，其中，农副食品加工业投资增长8.4%，增速提高1.7个百分点；纺织业投资增长13.4%，提高0.5个百分点；医药制造业投资增长12.3%，提高0.5个百分点；食品制造业投资增长14.8，提高1.3个百分点。 二、固定资产投资先行指标继续回升 （一）投资到位资金增速继续小幅回升。1-11月份，全国投资到位资金520145亿元，同比增长7.9%，增速比1-10月份提高0.6个百分点，连续两个月提高，投资资金紧张状况有所缓解。各类投资资金增速均呈回升态势，其中，国家预算资金增长21.4%，提高0.3个百分点；自筹资金增长9.2%，提高0.7个百分点；其他资金增长9.7%，提高1个百分点；国内贷款和利用外资降幅分别收窄0.2和0.5个百分点。 （二）新开工项目计划总投资增速连续7个月回升。1-11月份，全国新开工项目计划总投资374137亿元，同比增长4.7%，增速比1-10月份提高0.6个百分点，且已连续7个月小幅回升。新开工项目计划总投资增速持续回升，对下一阶段投资增长的支撑作用会逐渐显现。（完） (整理 宿泱韫；审校 曾祥进)