新闻稿：中国11月规模以上工业增加值同比增速升至6.2%--统计局

2015年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份加快0.6个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.58%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。 分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比增长0.3%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。 分经济类型看，11月份，国有控股企业增加值同比增长2.8%，集体企业下降0.2%，股份制企业增长6.9%，外商及港澳台商投资企业增长5.2%。 分行业看，11月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.5%，纺织业增长6.4%，化学原料和化学制品制造业增长8.5%，非金属矿物制品业增长5.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.0%，有色金属冶炼和压延加工业增长11.8%，通用设备制造业增长2.5%，专用设备制造业增长2.2%，汽车制造业增长13.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.6%，电气机械和器材制造业增长6.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.1%，电力、热力生产和供应业增长1.2%。 分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长7.3%，中部地区增长8.1%，西部地区增长7.8%，东北地区下降2.5%。 分产品看，11月份，565种产品中有280种产品同比增长。其中，钢材9396万吨，同比增长2.0%；水泥20494万吨，下降6.6%；十种有色金属444万吨，增长1.4%；乙烯146万吨，增长1.5%；汽车255.1万辆，增长16.0%；轿车119.5万辆，增长8.4%；发电量4660亿千瓦时，增长0.1%；原油加工量4392万吨，增长3.3%。 11月份，工业企业产品销售率为97.4%，比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值10739亿元，同比名义下降2.0%。

——国家统计局工业司高级统计师江源解读11月份工业生产数据 12月12日，国家统计局发布的工业生产数据显示：11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速较10月份回升0.6个百分点。主要有以下几方面原因： 一、以汽车为代表的部分主要工业行业生产增速回升。11月份，受购置税优惠政策的促进作用及企业去库存后生产恢复，汽车制造业增加值同比增长13%，较10月份回升5.7个百分点，拉升规模以上工业增速0.36个百分点。当月汽车产量255.1万辆，同比增长16%，较10月份加快11.1个百分点。此外，电力热力生产和供应业、石油加工炼焦和核燃料加工业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、食品制造业等生产增速也有不同程度回升。 二、超半数工业产品产量增速加快。11月份，在统计的主要工业产品产量中，增速加快或降幅收窄的产品占55.6%。 三、高技术产业继续保持快速增长。11月份，高技术产业增加值同比增长10.3%，增速高于规模以上工业4.1个百分点。其中，航空航天器及设备制造业增长26.9%，电子及通信设备制造业增长13.8%，信息化学品制造业增长10.6%，医药制造业增长8.8%。 四、符合消费升级方向的新兴产品快速增长。11月份，自动售货机售票机同比增长2.6倍、新能源汽车增长1.8倍、安全自动化监控设备增长1倍、运动型多用途乘用车（SUV）增长58.4%、智能电视增长54.1%、光纤增长52.2%、太阳能电池（光伏电池）增长28.1%、光缆增长26.6%、智能手机增长25.3%、环境污染防治专用设备增长22.3%、工业机器人增长20.6%。 11月份工业生产增速回升，突出表现为在政策作用下汽车制造业的增速明显加快。但总体看，需求不足的状况尚未明显改观，回升的动力仍有待加强。此外，增速回升也与去年同期基数较低有一定关系。（完） (发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)