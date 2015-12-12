新闻稿：中国1-11月房地产开发投资同比增速降至1.3%--统计局

路透北京12月12日 - 以下是中国国家统计局周六公布的“2015年1-11月份全国房地产开发和销售情况”新闻稿全文及解读文章：

一、房地产开发投资完成情况 2015年1-11月份，全国房地产开发投资87702亿元，同比名义增长1.3%，增速比1-10月份回落0.7个百分点。其中，住宅投资59069亿元，增长0.7%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.4%。 1-11月份，东部地区房地产开发投资48789亿元，同比增长1.1%，增速比1-10月份回落1.2个百分点；中部地区投资18988亿元，增长1.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资19926亿元，增长1.1%，增速回落0.4个百分点。 1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积723990万平方米，同比增长1.8%，增速比1-10月份回落0.5个百分点。其中，住宅施工面积503347万平方米，下降0.3%。房屋新开工面积140569万平方米，下降14.7%，降幅扩大0.8个百分点。其中，住宅新开工面积97077万平方米，下降15.3%。房屋竣工面积72413万平方米，下降3.5%，降幅收窄0.7个百分点。其中，住宅竣工面积53553万平方米，下降6.4%。 1-11月份，房地产开发企业土地购置面积19894万平方米，同比下降33.1%，降幅比1-10月份收窄0.7个百分点；土地成交价款6409亿元，下降26.0%，降幅扩大0.8个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-11月份，商品房销售面积109253万平方米，同比增长7.4%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。其中，住宅销售面积增长7.9%，办公楼销售面积增长16.2%，商业营业用房销售面积增长2.7%。商品房销售额74522亿元，增长15.6%，增速提高0.7个百分点。其中，住宅销售额增长18.0%，办公楼销售额增长26.9%，商业营业用房销售额增长0.3%。 1-11月份，东部地区商品房销售面积50978万平方米，同比增长9.6%，增速比1-10月份提高0.3个百分点；销售额44824亿元，增长21.1%，增速提高0.4个百分点。中部地区商品房销售面积29436万平方米，增长7.3%，增速提高0.3个百分点；销售额14979亿元，增长10.9%，增速提高1.4个百分点。西部地区商品房销售面积28839万平方米，增长3.8%，增速回落0.1个百分点；销售额14720亿元，增长5.5%，增速提高0.9个百分点。 11月末，商品房待售面积69637万平方米，比10月末增加1004万平方米。其中，住宅待售面积增加439万平方米，办公楼待售面积增加90万平方米，商业营业用房待售面积增加318万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-11月份，房地产开发企业到位资金112563亿元，同比增长2.2%，增速比1-10月份提高0.9个百分点。其中，国内贷款18628亿元，下降3.2%；利用外资258亿元，下降51.4%；自筹资金44648亿元，下降3.4%；其他资金49029亿元，增长11.2%。在其他资金中，定金及预收款28538亿元，增长6.4%；个人按揭贷款14714亿元，增长21.3%。 四、房地产开发景气指数 11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为93.35，比上月提高0.01点。

**解读：商品房销售略有好转**