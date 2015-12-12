新闻稿：中国1-11月房地产开发投资同比增速降至1.3%--统计局

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透北京12月12日 - 以下是中国国家统计局周六公布的“2015年1-11月份全国房地产开发和销售情况”新闻稿全文及解读文章：
一、房地产开发投资完成情况 2015年1-11月份，全国房地产开发投资87702亿元，同比名义增长1.3%，增速比1-10月份回落0.7个百分点。其中，住宅投资59069亿元，增长0.7%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.4%。 1-11月份，东部地区房地产开发投资48789亿元，同比增长1.1%，增速比1-10月份回落1.2个百分点；中部地区投资18988亿元，增长1.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资19926亿元，增长1.1%，增速回落0.4个百分点。 1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积723990万平方米，同比增长1.8%，增速比1-10月份回落0.5个百分点。其中，住宅施工面积503347万平方米，下降0.3%。房屋新开工面积140569万平方米，下降14.7%，降幅扩大0.8个百分点。其中，住宅新开工面积97077万平方米，下降15.3%。房屋竣工面积72413万平方米，下降3.5%，降幅收窄0.7个百分点。其中，住宅竣工面积53553万平方米，下降6.4%。 1-11月份，房地产开发企业土地购置面积19894万平方米，同比下降33.1%，降幅比1-10月份收窄0.7个百分点；土地成交价款6409亿元，下降26.0%，降幅扩大0.8个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-11月份，商品房销售面积109253万平方米，同比增长7.4%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。其中，住宅销售面积增长7.9%，办公楼销售面积增长16.2%，商业营业用房销售面积增长2.7%。商品房销售额74522亿元，增长15.6%，增速提高0.7个百分点。其中，住宅销售额增长18.0%，办公楼销售额增长26.9%，商业营业用房销售额增长0.3%。 1-11月份，东部地区商品房销售面积50978万平方米，同比增长9.6%，增速比1-10月份提高0.3个百分点；销售额44824亿元，增长21.1%，增速提高0.4个百分点。中部地区商品房销售面积29436万平方米，增长7.3%，增速提高0.3个百分点；销售额14979亿元，增长10.9%，增速提高1.4个百分点。西部地区商品房销售面积28839万平方米，增长3.8%，增速回落0.1个百分点；销售额14720亿元，增长5.5%，增速提高0.9个百分点。 11月末，商品房待售面积69637万平方米，比10月末增加1004万平方米。其中，住宅待售面积增加439万平方米，办公楼待售面积增加90万平方米，商业营业用房待售面积增加318万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-11月份，房地产开发企业到位资金112563亿元，同比增长2.2%，增速比1-10月份提高0.9个百分点。其中，国内贷款18628亿元，下降3.2%；利用外资258亿元，下降51.4%；自筹资金44648亿元，下降3.4%；其他资金49029亿元，增长11.2%。在其他资金中，定金及预收款28538亿元，增长6.4%；个人按揭贷款14714亿元，增长21.3%。 四、房地产开发景气指数 11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为93.35，比上月提高0.01点。
**解读：商品房销售略有好转**
国家统计局今天发布了2015年11月份全国房地产开发和销售数据。对此，国家统计局投资司高级统计师李皎进行了解读。 一、全国商品房销售增速小幅提高 1-11月份，全国商品房销售面积109253万平方米，同比增长7.4%，增速比1-10月份提高0.2个百分点；销售额74522亿元，增长15.6%，增速提高0.7个百分点。11月份当月，全国商品房销售面积14355万平方米，同比增长8.6%，增速比10月份提高3.1个百分点；销售额9732亿元，增长20.2%，增速提高7.8个百分点。 商品房销售略有好转，主要是由于11月份重点城市【注】销售增速提高。1-11月份40个重点城市商品房销售面积增长10.1%，增速比1-10月份提高0.9个百分点；非重点城市销售面积增长5.7%，增速回落0.3个百分点。 二、房地产开发投资增速继续回落 1-11月份，全国房地产开发投资87702亿元，同比名义增长1.3%，增速比1-10月份回落0.7个百分点，继续呈回落走势。 东部地区开发投资回落幅度较大。1-11月份，东部地区投资增速比1-10月份回落1.2个百分点，中部地区增速回落0.2个百分点，西部地区增速回落0.4个百分点。 非住宅类房屋开发投资回落幅度较大。1-11月份，住宅投资增速比1-10月份回落0.6个百分点；非住宅类房屋投资增速回落1.1个百分点，回落幅度比住宅投资大0.5个百分点。 非重点城市房地产开发投资下降幅度进一步扩大。1-11月份，重点城市房地产开发投资增长3.5%；非重点城市投资下降1.3%，降幅比1-10月份扩大0.8个百分点，与重点城市的增速差距继续扩大。 三、房地产开发企业到位资金增速提高 1-11月份，全国房地产开发企业到位资金112563亿元，同比增长2.2%，增速比1-10月份提高0.9个百分点，比同期房地产开发投资增速高0.9个百分点。在商品房销售市场回暖带动下，今年房地产开发企业到位资金总体呈逐月向好态势。（完） (整理 宿泱韫; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)