新闻稿：中国11月社会消费品零售总额同比增11.2%，增速续升--统计局

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透北京12月12日 - 中国国家统计局周六发布今年11月份中国消费数据，以下为统计局在其官网刊登的11月份社会消费品零售总额新闻稿及解读全文：
**2015年11月份社会消费品零售总额增长11.2%**
2015年11月份，社会消费品零售总额27937亿元，同比名义增长11.2%（扣除价格因素实际增长11.0%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额13503亿元，增长8.8%。 2015年1-11月份，社会消费品零售总额272296亿元，同比增长10.6%。其中，限额以上单位消费品零售额126906亿元，增长7.7%。 按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额24143亿元，同比增长11.0%；乡村消费品零售额3794亿元，增长12.2%。1-11月份，城镇消费品零售额234433亿元，同比增长10.4%；乡村消费品零售额37863亿元，增长11.8%。 按消费类型分，11月份，餐饮收入3034亿元，同比增长11.5%；商品零售24903亿元，增长11.1%。1-11月份，餐饮收入29280亿元，同比增长11.8%；商品零售243016亿元，增长10.5%。 在商品零售中，11月份，限额以上单位商品零售12699亿元，同比增长9.0%。1-11月份，限额以上单位商品零售119185亿元，同比增长7.8%。 2015年1-11月份，全国网上零售额34526亿元，同比增长34.5%。其中，实物商品网上零售额28869亿元，增长33.0%；非实物商品网上零售额5657亿元，增长42.9%。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长41.7%、23.5%和36.9%。
**解读：11月份消费品市场继续稳步回升**
国家统计局今天发布了2015年11月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。 一、11月份消费品零售增速继续回升 11月份，社会消费品零售总额同比名义增长11.2%，增速比上月提高0.2个百分点；扣除价格因素，实际增长11.0%，增速与上月持平（以下均为名义增长）。总体上看，消费品零售增速继续保持了今年下半年以来稳步回升的良好发展态势。 一是城乡市场销售平稳增长。11月份，城镇消费品零售额同比增长11.0%，增速比上月提高0.2个百分点；乡村消费品零售额增长12.2%，与上月持平。 二是商品零售增速继续加快。11月份，商品零售同比增长11.1%，增速比上月提高0.3个百分点。 三是基本生活类商品稳中有升。11月份，限额以上单位服装鞋帽针纺织品类和日用品类商品同比分别增长9.9%和14%，增速分别比上月提高0.1和3.9个百分点；粮油食品类商品增长17.1%，提高0.4个百分点。 四是部分升级类商品增长较快。11月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、体育与娱乐用品类和金银珠宝类商品分别增长18.0%、23.7%和4.9%，增速分别比上月提高10.9、9.4和0.9个百分点。 二、多因素促进消费品市场稳步回升 一是车购税优惠政策效果继续显现，加上上年同期基数偏低，汽车销售增速继续回暖。11月份，限额以上单位汽车类商品同比增长9.0%，增速比上月提高1.9个百分点。 二是今年下半年以来，全国商品房销售逐步好转，相关居住类商品销售稳步提升。11月份，限额以上单位居住类商品增长17.1%，增速比上月提高6.4个百分点。 三是“双11”带动下的网上零售贡献较大。据测算，11月份，实物商品网上零售额增速比上月提高8个百分点左右，对当月社会消费品零售总额增长的贡献率超过30%。特别是网上零售占比较大的商品零售额增速明显加快。11月份，限额以上单位家电、日用品、文化办公、体育娱乐用品类商品增速分别比上月加快10.9、3.9、6.7和9.4个百分点。（完） (发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)