全球汇市：最近一周投机客削减美元净多仓--CFTC/路透

路透12月11日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多仓。

12月8日止当周，美元净多仓下滑至412.2亿美元，此前一周为434.7亿美元。投机客连续第二周缩减美元净多仓。

美元指数2015年至今已经上涨超过8.0%，年内一直受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将成为首升息的主要央行的预期心理提振。

事实上，市场已经完全反映美联储下周升息因素，唯一争论不休的问题在于未来几年的升息情况。

在其他合约方面，投机客缩减欧元净空仓，从之前的182,845口降至172,331口。

欧元空仓下滑在预料之中，特别是因为欧洲央行上周宣布的刺激规模小于市场预期。欧洲央行决策导致欧元大涨，上周四政策宣布后涨幅一度高达3.0%。

不过欧元今年以来兑美元下跌超过9.0%。许多市场人士先前已预言，欧元兑美元将跌至平价水准，因美联储和欧洲央行货币政策走向分歧。

不过欧元与美元跌至平价水准的预期至今还未实现。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月8日当周 前一周

多头仓位 26,400 31,228

空头仓位 94,450 106,129

净仓位 -68,050 -74,901

欧元(125,000欧元为1口)

12月8日当周 前一周

多头仓位 80,378 78,782

空头仓位 252,709 261,627

净仓位 -172,331 -182,845

英镑(62,500英镑为1口)

12月8日当周 前一周

多头仓位 41,633 38,403

空头仓位 65,535 66,661

净仓位 -23,902 -28,258

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月8日当周 前一周

多头仓位 11,538 18,313

空头仓位 37,078 43,102

净仓位 -25,540 -24,789

加元(100,000加元为1口)

12月8日当周 前一周

多头仓位 48,776 38,349

空头仓位 88,914 77,329

净仓位 -40,138 -38,980

澳元(100,000澳元为1口)

12月8日当周 前一周

多头仓位 47,696 48,063

空头仓位 81,275 94,711

净仓位 -33,579 -46,648

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月8日当周 前一周

多头仓位 24,452 22,881

空头仓位 15,571 18,124

净仓位 8,881 4,757