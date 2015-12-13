版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 13日 星期日 14:56 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月8日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(394,128口)

162,764 143,141 46,025 149,617 163,614 358,406 352,780 35,722 41,348

较12月1日变动(未平仓合约：增加3,188口)

3,972 -5,901 5,138 -5,937 5,149 3,173 4,386 15 -1,198

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.3 36.3 11.7 38.0 41.5 90.9 89.5 9.1 10.5

各类交易商数量(总计为322家)

134 118 88 49 50 225 222

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐