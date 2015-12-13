CFTC报告：COMEX期金12月8日持仓报告(表)

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(394,128口)
162,764 143,141 46,025 149,617 163,614 358,406 352,780 35,722 41,348
较12月1日变动(未平仓合约：增加3,188口)
3,972 -5,901 5,138 -5,937 5,149 3,173 4,386 15 -1,198
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
41.3 36.3 11.7 38.0 41.5 90.9 89.5 9.1 10.5
各类交易商数量(总计为322家)
134 118 88 49 50 225 222
(完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。