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市场报道 | 2015年 12月 13日 星期日 14:55 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,713,573口)

480,088 282,214 566,426 576,108 780,931 1622622 1629571 90,951 84,002

较12月1日变动(未平仓合约：增加52,397口

4,506 15,110 35,739 3,960 -4,089 44,205 46,760 8,192 5,637

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 16.5 33.1 33.6 45.6 94.7 95.1 5.3 4.9

各类交易商数量(总计为378家)

130 123 147 94 100 304 305

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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