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货币新闻 | 2015年 12月 13日 星期日 14:50 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(698,467口)

137,823 148,603 122,415 378,445 357,670 638,683 628,688 59,784 69,779

较12月1日变动(未平仓合约：增加9,982口)

4,567 -10,861 -472 4,064 17,687 8,159 6,354 1,823 3,628

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.7 21.3 17.5 54.2 51.2 91.4 90.0 8.6 10.0

各类交易商数量(总计为539家)

141 151 192 157 180 412 451

(完) (整理 张明钧; 审校 张涛)

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