CFTC报告：CBOT大豆期货12月8日持仓报告(表)

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(698,467口)
137,823 148,603 122,415 378,445 357,670 638,683 628,688 59,784 69,779
较12月1日变动(未平仓合约：增加9,982口)
4,567 -10,861 -472 4,064 17,687 8,159 6,354 1,823 3,628
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
19.7 21.3 17.5 54.2 51.2 91.4 90.0 8.6 10.0
各类交易商数量(总计为539家)
141 151 192 157 180 412 451
(完) (整理 张明钧; 审校 张涛)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。