CFTC报告：ICE棉花期货12月8日持仓报告(表)

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(191,781口)
95,008 26,305 8,543 72,816 146,361 176,367 181,209 15,414 10,572
较12月1日变动(未平仓合约：增加11,002口)
14,323 167 -582 -5,744 11,802 7,997 11,387 3,005 -385
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
49.5 13.7 4.5 38.0 76.3 92.0 94.5 8.0 5.5
各类交易商数量(总计为284家)
112 83 55 46 67 192 177
(完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。