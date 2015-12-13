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市场报道 | 2015年 12月 13日 星期日 14:49 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月8日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(191,781口)

95,008 26,305 8,543 72,816 146,361 176,367 181,209 15,414 10,572

较12月1日变动(未平仓合约：增加11,002口)

14,323 167 -582 -5,744 11,802 7,997 11,387 3,005 -385

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.5 13.7 4.5 38.0 76.3 92.0 94.5 8.0 5.5

各类交易商数量(总计为284家)

112 83 55 46 67 192 177

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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