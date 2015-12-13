CFTC报告：COMEX期铜12月8日持仓报告(表)

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年12月8日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(179,248口)
65,812 100,004 16,786 81,927 43,773 164,525 160,563 14,723 18,685
较12月1日变动(未平仓合约：减少1,269口)
-343 -404 1,206 -919 -1,533 -56 -731 -1,213 -538
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.7 55.8 9.4 45.7 24.4 91.8 89.6 8.2 10.4
各类交易商数量(总计为282家)
76 139 45 50 41 146 210
(完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。