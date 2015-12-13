版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 13日 星期日 14:49 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月8日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年12月8日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(179,248口)

65,812 100,004 16,786 81,927 43,773 164,525 160,563 14,723 18,685

较12月1日变动(未平仓合约：减少1,269口)

-343 -404 1,206 -919 -1,533 -56 -731 -1,213 -538

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.7 55.8 9.4 45.7 24.4 91.8 89.6 8.2 10.4

各类交易商数量(总计为282家)

76 139 45 50 41 146 210

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐