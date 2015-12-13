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市场报道 | 2015年 12月 13日 星期日 14:44 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(349,793口)

93,359 161,704 59,629 164,226 89,078 317,214 310,411 32,579 39,382

较12月1日变动(未平仓合约：减少21,065口)

-3,556 -3,018 -8,879 -7,185 -7,869 -19,620 -19,766 -1,445 -1,299

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.7 46.2 17.0 46.9 25.5 90.7 88.7 9.3 11.3

各类交易商数量(总计为373家)

119 109 101 98 94 268 264

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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