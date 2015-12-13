CFTC报告：CBOT小麦期货12月8日持仓报告(表)

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(349,793口)
93,359 161,704 59,629 164,226 89,078 317,214 310,411 32,579 39,382
较12月1日变动(未平仓合约：减少21,065口)
-3,556 -3,018 -8,879 -7,185 -7,869 -19,620 -19,766 -1,445 -1,299
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.7 46.2 17.0 46.9 25.5 90.7 88.7 9.3 11.3
各类交易商数量(总计为373家)
119 109 101 98 94 268 264
(完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。