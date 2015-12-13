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市场报道 | 2015年 12月 13日 星期日 14:43 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月8日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,280,685口)

333,786 312,565 195,262 619,046 603,718 1148094 1111545 132,591 169,140

较12月1日变动(未平仓合约：减少20,257口)

-3,064 -23,314 -4,108 -11,780 10,291 -18,952 -17,131 -1,305 -3,126

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.1 24.4 15.2 48.3 47.1 89.6 86.8 10.4 13.2

各类交易商数量(总计为669家)

126 157 144 230 291 441 529

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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