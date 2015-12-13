美国政经：略微更加接近就解除石油出口禁令达成协议--国会助理

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透华盛顿12月11日 - 多位国会助理周五稍晚表示，作为政府支出法案的组成部分，协商者略微更加接近就解除长达40年之久的美国原油出口禁令达成协议，不过距离完成协商还差得很远。
一名参议院助理表示，在包罗万象的支出法案中，“很有可能”终止石油出口禁令；由于协商事涉敏感，该助理不愿具名。他并指出，可能作为解除禁令的交换条件包括展延风力及太阳能的税赋优惠，并提供更多环保资金。
其他国会助理则表示，有可能达成这样的协议，但目前尚未完成协商。协商人士正就多个附带在1.15万亿(兆)美元支出法案中备受争议的政策条款角力，包括解除原油出口禁令、民主党提议的解除枪枝暴力相关医学研究的禁令、以及共和党要求的加强筛选欲赴美寻求庇护的叙利亚人。
参议院民主党领袖里德发言人Kristen Orthman表示，“我们还未就整体法案及展延税赋优惠等项目达成最终协议。”
共和党人士一直推动解除原油出口禁令，以协助延续美国石油产出热潮，并向美国盟友提供可替代俄罗斯及石油输出国组织(OPEC)原油的供应。
华尔街日报引述民主党参议员Heidi Heitkamp谈话指出，“我们对于此条款成为整体协议的一部分抱持审慎乐观态度。”Heitkamp来自新的主要产油州北达科他州。
美国国会周五通过一项为期五天的权宜措施，让政府在周三之前资金无虞，以避免美国联邦机构及国家公园关门。总统奥巴马旋即签署该措施。
民主党人士间有传言指出，可能需要较长期的临时融资法案、也就是所谓的延续性解决方案(CR)，以支撑政府可以运行至年底假期过后、直到1月。众议院多数党领袖Kevin McCarthy则加以驳斥。他称共和党员有意在下周初完成支出法案。
McCarthy指出，“我们打算完成工作，不需要再通过进一步的CR。”(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。