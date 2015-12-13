汽车产业：雷诺-日产与法国政府达成共识，中止权力角力

* 雷诺-日产协议中止了与法国政府间的权力角力

* 日产对取得较大权力的协议结果感到满意

* 投资人原先期待更大规模改革，协议内容令他们感到失望

* 雷诺股价收盘重挫超过5%

路透巴黎12月12日 - 在与法国政府进行八个月的角力之后，雷诺汽车与日产汽车的联盟周五终于尘埃落定，达成了一项折衷协议，法国将增强对雷诺的影响力，但减少对日产的控制权。

该协议向日产 保证，母公司雷诺 或其最大股东法国政府未来将不会擅加干涉。这项协议虽让雷诺员工感到宽慰，但部分投资人还是感到失望，因他们原本期待这个已持续16年之久的联盟可以达成更大规模的变革。

法国经济部长马克龙于4月暂时调高政府在雷诺的持股，以取得投票权永久性的提升，使之有足够的权力否决公司策略、或者否决日后可能危及法国国内就业机会或其他的国家利益的决定，自此之后联盟的紧张关系便持续加剧。

法国政府此举惹恼了日产，该联盟执行长戈恩也勃然大怒；雷诺持有日产43.4%股权，而戈恩过去10年来一直掌管这两家汽车制造商。

雷诺董事会周五批准了两个新合约，藉以对法国政府增加非策略股东投票权重设限，并实际上放弃了雷诺控制日产策略的权力。雷诺股价应声下跌。

一名雷诺经理表示，“我们肯定是有些损失，但日产已经接受法国政府在重要策略问题上拥有更大的表决权。”

日产表示对该协议“相当满意”，此前日产扬言，若无法在周五之前达成协议，则将退出两家公司自2002年以来联盟协议。若日产真这么做，则将可以自由提高对雷诺持股，目前日产持有雷诺15%股权。根据日本法律，若日产增加雷诺持股比重至25%，则将有效摆脱雷诺的控制。

新的协议允许日产持有雷诺股权提高至25%或更高，但唯有在雷诺或法国政府违反新协议插手干预时才能这么做。

权力结构小幅调整反映出经济现实。日产在1999年接受雷诺援助之后，其成长表现已然超越法国母公司，如今更是在研发等关键领域发挥领导作用；若合计两家公司销售，该联盟是全球第四大汽车制造商。

但这些变革令投资人感到失望，他们原本希望戈恩利用这场危机来进行更为深层的联盟改革，甚至进行全面合并，好让雷诺持有的大量日产股权得到部分解锁，这些股权市值高达200亿美元。

“这看来是一个非常糟糕的解决方案，我无法想像市场会认同，”伦敦一名管理着400亿美元基金的特殊情势投资经理表示，原本该基金押注该联盟会有更大变革，但之后因为可能出现妥协方案而削减部位。

他说，“他们真的只是得过且过。”