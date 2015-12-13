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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 07:04 BJT

****澳新经济指标预测--12月14日-12月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    12月14日当周
    
    12月14日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月15日(二)
    0030 澳洲新车销售                               11月         --       -3.6%
    0030 澳洲房价指数                             第三季         --       +4.7%
    0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)上半年  --     盈余1.8
               净债务预估                                        --       26.3%
               现金预算收支(亿新西兰元)                          --    赤字41.7
    2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元)             第三季    赤字49.01  赤字12.2
               年度经常帐(亿新西兰元)           截至9月30日    赤字83    赤字83
    
    12月16日(三)
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较上季)          第三季        +0.8%     +0.4% 
                                (较上年同期)                    +2.3%     +2.4%
    
    12月17日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月18日(五)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                     12月         --       14.6%
                   企业自身活动指数                              --       32.0%
    0000 新西兰Westpac消费者信心调查              第四季         --         --  
    
    12月21日当周
    
    12月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。 (完)

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