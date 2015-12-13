《全球汇市》主要货币安静迎接美联储会议，关注人民币

中国外汇交易中心周五首次发布加权人民币汇率指数，称此举意在让投资者不再只追踪人民币兑美元的汇率波动。

“尽管一些人认为这可掩盖人民币的贬值，但我们认为其目标是保持人民币汇价的整体稳定，而非像过去几年那样，强迫人民币追随美元升值，”Capital Economics首席亚洲分析师Mark Williams表示。

“但该信息公布的方式太随便，无助于建立市场信心。”

人民币兑美元周五收在逾四年低位。周一的定盘价将备受关注。

日本央行季度短观调查将在今日稍晚公布，本周重头戏是美联储会议。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0975 1.0987 -0.11 0.00 1.2097

美元/日圆 121.05 120.86 0.16 0.00 119.68

欧元/日圆 132.85 132.73 0.09 -8.52 144.78

美元/瑞郎 0.9837 0.9829 0.08 -1.05 0.9941

英镑/美元 1.5196 1.5215 -0.12 -2.43 1.5573

美元/加元 1.3735 1.3754 -0.14 18.22 1.1618

澳元/美元 0.7185 0.7186 -0.01 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6706 0.6719 -0.19 -13.99 0.7797

澳元/日圆 86.970 87.030 -0.07 -11.01 97.750

新西兰元/日圆 81.180 81.040 0.17 -13.18 93.310

英镑/日圆 183.95 183.89 0.03 -1.02 186.38

澳元/新西兰元 1.0708 1.0708 0.00 0.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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