英国评等：标普和惠誉对英国退欧风险发出警告，称可能导致评级下调

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
“最糟糕的情况是退出欧盟可能也会破坏英镑的全球储备货币地位，从而失去了自全球金融危机开始以来让英国AAA评级维持不坠的重大支撑力量，”标普称。
标普预计英国可能与欧盟其他国家在明年上半年就改革欧盟达成妥协。这两家评级机构均表示，英国大多数选民将在公投中反对英国退出欧盟。
但标普指出，相比之下退欧阵营拥有较佳的资金奥援及组织力，这增加了公投赞成退欧的可能。
标普欧洲主权评级首席官10月对路透表示，英国若是退出欧盟，其信用评级可能被调降多达两个级距。
惠誉称，英国退欧的结果充满高度不确定性，且将取决于冗长又复杂的谈判。
“评级的含意将视几项因素而定，包括对中期成长及投资前景的影响、英国的外部情况，以及引发苏格兰第二度举行独立公投的风险。”惠誉称。(完)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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