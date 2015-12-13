《中国报摘》--中国证券报12月14日

* 头版头条:

--国家统计局周六公布的一系列经济数据显示，工业生产有所加快，固定资产投资初步呈现企稳迹象，消费继续稳健发力。11月经济数据总体好于市场预期，经济运行出现诸多积极变化。

* 其他:

--国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，推进国有企业整体上市是国企股份制改革的重要方向，有利于解决国企体制机制弊端，是混合所有制经济的重要形式，整体上市通常是在保持控股权的情况下进行的产权制度改革，因此，整体上市应成为推进国有企业混合所有制改革的着力点。

--中国经济体制改革研究会会长彭森指出，十三五时期要通过全面深化改革解决好四方面突出问题。要推进资本市场改革和汇率利率的市场化进程，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。

--复星 周日晚间紧急召开电话会议，复星集团副董事长兼首席执行官（CEO）梁信军与执行董事兼总裁汪群斌出席。复星方面强调，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响。

--天山纺织 公布重组预案，将原有盈利能力较弱的毛纺织及矿业业务和资产置出，同时置入嘉林药业，作价近84亿元人民币，转型进入医药行业，嘉林药业则实现借壳上市。