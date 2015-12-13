《中国报摘》--中国证券报12月14日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
* 头版头条:
--国家统计局周六公布的一系列经济数据显示，工业生产有所加快，固定资产投资初步呈现企稳迹象，消费继续稳健发力。11月经济数据总体好于市场预期，经济运行出现诸多积极变化。
* 其他:
--国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，推进国有企业整体上市是国企股份制改革的重要方向，有利于解决国企体制机制弊端，是混合所有制经济的重要形式，整体上市通常是在保持控股权的情况下进行的产权制度改革，因此，整体上市应成为推进国有企业混合所有制改革的着力点。
--中国经济体制改革研究会会长彭森指出，十三五时期要通过全面深化改革解决好四方面突出问题。要推进资本市场改革和汇率利率的市场化进程，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。
--复星 周日晚间紧急召开电话会议，复星集团副董事长兼首席执行官（CEO）梁信军与执行董事兼总裁汪群斌出席。复星方面强调，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响。
--天山纺织 公布重组预案，将原有盈利能力较弱的毛纺织及矿业业务和资产置出，同时置入嘉林药业，作价近84亿元人民币，转型进入医药行业，嘉林药业则实现借壳上市。
--广汇汽车 公告，拟以其间接控制的全资子公司香港广汇为实施主体，向宝信汽车 提出自愿性附条件现金部分收购要约，收购标的公司不超过75%股权，交易金额达115亿港元。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦；审校 林高丽)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。