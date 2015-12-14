美国与加拿大经济指标预测--12月14日-12月21日****

投行观点：推特恢复评级为表现与同业一致--Pacific Crest
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月14日当周
12月14日(一)
暂无重要经济数据公布
12月15日(二)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.4% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +1.9%
每周平均实质所得(较前月) 持平 +0.2%
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负6.00 负10.74
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.5% -1.5%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 62
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,751
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入174
12月16日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 一周 -- 424.1
抵押贷款再融资指数 -- 1,570.1
1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 115.0 116.1
房屋开工年率(万户) 114.0 106.0
1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.1% -0.2%
产能利用率 77.5% 77.5%
制造业产出(较前月) +0.1% +0.4%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.7 52.8
1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0-0.25%
12月17日(四)
1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,168 赤字1,097
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月12日当周 -- 28.2
四周均值(万人) -- 27.075
续请失业金人数(万人) 12月5日当周 -- 224.3
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正1.9 正1.9
1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
12月18日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.0%
央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 +0.1% -0.1%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 55.9
服务业PMI 56.1 56.1
1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 12月 -- 正3
综合指数 -- 正1
12月21日当周
12月21日(一)
1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.04 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张荻)
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消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。